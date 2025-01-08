В Туркменистане прошла конференция о роли женщин в международном сотрудничестве

В Туркменистане состоялась торжественная конференция на тему «Роль туркменских женщин в международном сотрудничестве и продвижении национальных ценностей в мире». Мероприятие было организовано совместными усилиями Меджлиса Туркменистана, Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Министерства образования, Союза женщин Туркменистана и Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмамеда Азади.

Конференция приурочена к важному международному событию: 21 марта 2024 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Президента Туркменистана, поддержанной 86 государствами, объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия».

В мероприятии в онлайн-формате приняли участие представители кафедр и клубов ЮНЕСКО, школ, входящих в Ассоциированные школы ЮНЕСКО, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Туркменистана.

Конференция началась с литературно-музыкальной композиции, основанной на стихотворении «Туркменистан — Родина мира и доверия». Выступающие подробно осветили значение и задачи Международного года мира и доверия, обсудили принципы миролюбия туркменского народа, отраженные в трудах национальных лидеров.

Участники мероприятия выразили благодарность руководству страны за неустанные усилия в деле укрепления мира и международного сотрудничества. Конференция завершилась исполнением стихотворения «Да здравствует мирная жизнь!» на официальных языках ООН.