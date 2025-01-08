В Туркменистане значительно увеличилось число изучающих японский язык

В Туркменистане значительно увеличилось число граждан, изучающих японский язык. Об этом заявил посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси в своем новогоднем послании гражданам Туркменистана, опубликованном на сайте посольства.

Он в частности отметил, что число изучающих японский язык в Туркменистане возросло с примерно 50 в 2015 году до более 16 000 сегодня.

Напомним, что в 2023 году была зафиксирована цифра около 13 360 человек.

Сасаки Хироси приступил к своим дипломатическим обязанностям в Туркменистане в ноябре 2023 года. За это время проведены активные визиты высокопоставленных лидеров и экономические обмены. Японские торговые компании и предприятия также активно ведут бизнес в Туркменистане.

В своем новогоднем послании посол также напомнил, что в этом году в японской Осаке будет проходить ЭКСПО-2025. Национальный день Туркменистана на выставке запланирован на 14 апреля — на следующий день после церемонии открытия.

В заключении посол пожелал, чтобы 2025 год стал годом счастья для всего туркменского народа.