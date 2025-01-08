В Ашхабаде рассмотрели перспективные проекты с участием саудовского капитала

Сегодня министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с членами делегации во главе с Генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в финансовой сфере и обозначили перспективы развития партнерства.

Были рассмотрены перспективные проекты с участием саудовского капитала в сфере возобновляемых источников энергии, водного и сельского хозяйства, а также здравоохранения.

Стороны выразили уверенность, что совместные действия выведут взаимовыгодное партнерство двух дружественных стран на новый уровень.