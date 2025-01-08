Виталий Кафанов вспомнил о выступлениях за сборную Туркменистана и работе с Бердыевым

Бывший вратарь сборной Туркменистана и нынешний помощник Валерия Карпина в сборной России и «Ростове» Виталий Кафанов в интервью «Матч ТВ» поделился воспоминаниями о своей игровой карьере. По его словам, он начал заниматься футболом довольно поздно – в 15 лет, когда мама разрешила ему тренироваться при условии сохранения хорошей успеваемости в школе.

– Я только в 15 лет пришел в футбол. Меня мама не пускала на футбол, хотела, чтобы я учился на отлично в школе, чего-то добился в жизни. И в итоге разрешила заниматься футболом только в девятом классе при условии, что это не повлияет на оценки, – рассказал специалист.

Кафанов большую часть карьеры провел в ашхабадском «Колхозчи», где дебютировал в официальных матчах только в 23 года. Также выступал за саратовский «Сокол» и свердловский «Уралмаш» (ныне «Урал»). После распада СССР играл в чемпионате Казахстана за алма-атинский «Кайрат» под руководством Курбана Бердыева.

Примечательно, что Кафанов успел поиграть за сборные двух стран. В 32 года он дебютировал за сборную Казахстана, а позже выступал и за национальную команду Туркменистана, где провел несколько матчей, включая товарищеские встречи с Ираном и официальные игры против Ливана в отборочном цикле чемпионата Азии.

– Поехал заканчивать в родной Ашхабад. На тот момент собрали неплохую команду в «Нисе», а в главной команде республики, «Копетдаге», играли Валера Масалитин, Валера Брошин, представители сборных Грузии и Армении. Интерес к футболу был высокий. В Туркменистан приехал доигрывать с желанием стать тренером, но в какой-то момент мне предложили сыграть два товарищеских матча со сборной Ирана, а потом были две официальные игры в отборочном цикле чемпионата Азии с Ливаном, – поделился тренер.

Говоря о Курбане Бердыеве, с которым его связывает долгое сотрудничество, Кафанов отметил его интеллектуальные способности и нестандартное мышление еще во времена игровой карьеры.

По словам Кафанова, Бердыев, несмотря на требовательность в работе, отличается открытостью в общении и прекрасным чувством юмора. Кафанов считает его своим старшим братом, отмечая значительный вклад Бердыева в свое профессиональное и личностное развитие.