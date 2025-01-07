Тринадцать лет назад был создан Пенсионный фонд Туркменистана

Сегодня Пенсионный фонд Туркменистана отмечает свое 13-летие.

Фонд был создан при Министерстве труда и социальной защиты населения Туркменистана на основании Постановления Президента страны «О Пенсионном фонде Туркменистана» от 6-го января 2012 года с целью совершенствования и организации системы выплат пенсий и государственных пособий граждан на передовом международном уровне.

С 1 февраля 2012 года он начал осуществлять свою деятельность.

Пенсионный фонд Туркменистана является государственным органом управления, осуществляющим финансовое управление государственного пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.

В целях обеспечения достойной социальной защиты населения 31 марта 2012 года был принят Закон Туркменистана «О государственном пенсионном страховании», а 19 октября 2012 года Кодекс Туркменистана о социальной защите населения.

С 1 января 2013 года в стране был введен метод условно-накопительной пенсионной системы, получивший положительное признание на международном уровне. Данный метод рассматривается в качестве современной пенсионной системы, вобравшей в себя новые подходы к социальному обеспечению. Его основным принципом является ведение лицевых счетов застрахованных лиц, с целью учёта вклада каждого гражданина в пенсионную систему.