Поставки туркменских томатов в Кыргызстан выросли на 23%

Туркменистан в период с января по октябрь 2024 года отправил в Республику Кыргызстан 15,2 тыс. тонн томатов на сумму $8,9 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, это на 23% больше: тогда было завезено 12,3 тыс. тонн на сумму $7,6 млн. Об этом сообщает tazabek.kg, ссылаясь на данные Национального статистического комитета Кыргызстана.

Туркменистан является самым крупным поставщиком томатов в Кыргызстан. На втором месте по поставке томатов в страну стоит Узбекистан (3 594,8 тонн на сумму $2,8 млн), на третьем – Китай (722,0 тонн на сумму 947,9 тыс. долларов).