Погода в Туркменистане на этой неделе: похолодание, ночные заморозки и дождь

На этой неделе в Туркменистане ожидаются температурные колебания, ночные заморозки и осадки. Средние показатели температуры воздуха будут варьироваться от +16°C до +4°C.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век» со ссылкой на Гидрометеорологическую службу страны: