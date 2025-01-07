Погода в Туркменистане на этой неделе: похолодание, ночные заморозки и дождь
На этой неделе в Туркменистане ожидаются температурные колебания, ночные заморозки и осадки. Средние показатели температуры воздуха будут варьироваться от +16°C до +4°C.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век» со ссылкой на Гидрометеорологическую службу страны:
- В Ашхабаде в начале недели +16°C. Ночью +3°C. Со вторника температурные показатели значительно снизятся. Днём +4…+6°C. В ночное время суток –2…–4°C. Облачно. Возможны дожди.
- В Ахалском велаяте облачно с прояснениями. Днём +3…+8°C. Ночью –1…–6 °C. В выходные ожидается ясная погода. Воздух прогреется до +13°C.
- В Балканском велаяте ветрено, небольшой дождь. Днём +6…+11°C. Ночью 0…+4°C.
- В Марыйском велаяте переменная облачность. В середине недели температура воздуха днём составит +1…+6°C. Ночью –1…–6°C. В выходные столбики термометров поднимутся до +14°C тепла.
- В Лебапском велаяте облачно с прояснениями. Днём 0…+5°C. Ночью –1…–6°C. В конце недели потеплеет до +14°C. Осадки маловероятны.
- В Дашогузском велаяте облачно. Температура воздуха днём –3…+2°C. Ночью –3…–8°C. Местами дождь. В выходные ясно до +9°C.