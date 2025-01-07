Министерство образования Туркменистана обновило порядок признания зарубежных дипломов юристов

Министерство образования Туркменистана выпустило приказ №392 от 9 декабря 2024 года о внесении изменений и дополнений в Руководство по применению Порядка признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах (утвержденное ранее приказом Министра образования Туркменистана №80 от 29 марта 2019 года).

Данный приказ вносит существенные изменения в процедуру признания иностранных дипломов в Туркменистане.

Ключевые изменения касаются двух категорий выпускников:

Выпускники юридических специальностей зарубежных вузов теперь обязаны пройти трехмесячное платное обучение перед признанием их дипломов в Туркменистане. Учебный план для этого курса будет разработан Министерством образования совместно с Министерством юстиции Туркменистана.

Студенты, которые в силу чрезвычайных обстоятельств были вынуждены продолжить обучение в зарубежном вузе дистанционно, должны будут пройти проверку на владение технологиями электронного и дистанционного обучения.

Для проведения экзаменов для юристов будет создана специальная Государственная экзаменационная комиссия, в состав которой войдут представители:

Верховного суда Туркменистана

Генеральной прокуратуры

Министерства юстиции

Министерства национальной безопасности

Министерства внутренних дел

Туркменского государственного университета имени Махтумкули

Института международных отношений МИД Туркменистана

Международного университета гуманитарных наук и развития

Эти изменения направлены на обеспечение качества юридического образования и соответствия знаний выпускников требованиям национального законодательства Туркменистана.

С полным текстом приказа и остальными изменениями можно ознакомиться на официальном правовом портале Туркменистана (www.minjust.gov.tm).