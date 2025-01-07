Зарубежные предприниматели закупили текстильную продукцию на туркменской бирже

На торговой бирже Туркменистана в субботу, 4 января, состоялись успешные торги, в ходе которых были заключены внешнеторговые и внутренние сделки на общую сумму более 12,8 млн манатов и 152,8 тыс. долларов США, сообщает сайт exchange.gov.tm.

Представители иностранного бизнеса приобрели партию гладкокрашенных и махровых текстильных изделий, а предприниматели из Кыргызстана закупили крашеную и тяжелую тканевую фланель.

На внутреннем рынке местные предприниматели заключили контракты с Государственным концерном «Туркменнебит» на поставку нефтяных отходов и дорожного битума марки «БНД 60/90». Кроме того, были совершены сделки по закупке туркменских ковров.

Всего в ходе биржевых торгов было заключено 18 сделок, охватывающих продукцию нефтехимической и легкой промышленности.