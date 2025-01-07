Женская сборная Туркменистана прибыла в Ташкент на отборочный турнир Кубка Азии по футзалу

Женская сборная Туркменистана по футзалу под руководством главного тренера Камиля Мингазова прибыла в Ташкент для участия в отборочном турнире Кубка Азии 2025 года. В составе команды 15 игроков, включая 5 легионеров.

По результатам жеребьёвки туркменская сборная попала в группу C, где встретится с командами Узбекистана, Австралии, Филиппин и Кувейта. Свой первый матч подопечные Мингазова проведут 11 января против сборной Австралии.

Все матчи группы C пройдут в Ташкенте с 11 по 19 января. Для выхода в финальную часть турнира, которая состоится в мае 2025 года в Китае, команде необходимо занять одно из первых двух мест в группе. Также шанс на выход в финальную стадию получит одна лучшая команда среди сборных, занявших третьи места.

Состав сборной Туркменистана:

Вратари: Айша Аманбердыева – «Дудуллу» (Турция), Малика Эминова – (Лебапский велаят)

Полевые игроки: Майя Мусацкая – «Жальгирис» (Литва), Сурай Мамедсахатова – «Торпедо МАИ» (Россия), Мария Хмырова – Университет «Aýdin» (Турция), Ляле Хаипова – Университут «Bilgi» (Турция), Мария Чарыева (капитан), Камила Мингазова, Джерен Мамедова, Джемиле Бабаева, Амалия Карапетянц, Эджегуль Дурдыева, Малика Мамедова, Лейли Атаджанова (все – «Алтын Тач», Ашхабад), Первана Курбанова – («Йылдыз», Дашогузский велаят).

Расписание матчей сборной Туркменистана:

11 января:

15:00 Туркменистан – Австралия

15 января:

15:00 Филиппины – Туркменистан

17 января:

15:00 Туркменистан – Кувейт

19 января:

18:00 Туркменистан — Узбекистан