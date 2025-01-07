Женская сборная Туркменистана прибыла в Ташкент на отборочный турнир Кубка Азии по футзалу
Женская сборная Туркменистана по футзалу под руководством главного тренера Камиля Мингазова прибыла в Ташкент для участия в отборочном турнире Кубка Азии 2025 года. В составе команды 15 игроков, включая 5 легионеров.
По результатам жеребьёвки туркменская сборная попала в группу C, где встретится с командами Узбекистана, Австралии, Филиппин и Кувейта. Свой первый матч подопечные Мингазова проведут 11 января против сборной Австралии.
Все матчи группы C пройдут в Ташкенте с 11 по 19 января. Для выхода в финальную часть турнира, которая состоится в мае 2025 года в Китае, команде необходимо занять одно из первых двух мест в группе. Также шанс на выход в финальную стадию получит одна лучшая команда среди сборных, занявших третьи места.
Состав сборной Туркменистана:
Вратари: Айша Аманбердыева – «Дудуллу» (Турция), Малика Эминова – (Лебапский велаят)
Полевые игроки: Майя Мусацкая – «Жальгирис» (Литва), Сурай Мамедсахатова – «Торпедо МАИ» (Россия), Мария Хмырова – Университет «Aýdin» (Турция), Ляле Хаипова – Университут «Bilgi» (Турция), Мария Чарыева (капитан), Камила Мингазова, Джерен Мамедова, Джемиле Бабаева, Амалия Карапетянц, Эджегуль Дурдыева, Малика Мамедова, Лейли Атаджанова (все – «Алтын Тач», Ашхабад), Первана Курбанова – («Йылдыз», Дашогузский велаят).
Расписание матчей сборной Туркменистана:
11 января:
15:00 Туркменистан – Австралия
15 января:
15:00 Филиппины – Туркменистан
17 января:
15:00 Туркменистан – Кувейт
19 января:
18:00 Туркменистан — Узбекистан