Госбюджет Туркменистана: более 15 миллиардов манатов выделено на развитие регионов

Президент Туркменистана утвердил государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает рост ВВП на уровне 6,3% и общий объем доходов и расходов в размере 123 798,1 миллиона манатов. Документ был одобрен на седьмом заседании Меджлиса седьмого созыва 30 ноября 2024 года. Газета «Туркменистан» организовала «круглый стол» с председателем Комитета по экономическим вопросам Меджлиса, председателем Комитета по социальной политике и начальником Управления государственного бюджета Министерства финансов и экономики Туркменистана для обсуждения текущей работы по этому важному документу.

Согласно новому бюджету, более 76% (26,4 миллиарда манатов) будет направлено на социальную сферу. Из этих средств 37,2% планируется выделить на образование, 13,4% на здравоохранение, 2,9% на культуру, 37,4% на систему социального обеспечения и 9,2% на жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2025 году планируется направить 40,1 миллиарда манатов инвестиций в экономику страны из всех источников финансирования. При этом 65,6% инвестиций будет направлено на производственно-технические объекты, а 34,4% — на социально-культурную сферу.

Важной особенностью бюджета является поддержка развития частного сектора — планируется довести долю негосударственного сектора в ВВП до 71,6% к 2025 году через стимулирование малого и среднего предпринимательства.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов города Аркадаг, Дашогузского и Лебапского велаятов из централизованного бюджета будет выделено 3 496,5 миллиона манатов. Общий объем местных бюджетов по велаятам, городам Ашхабад и Аркадаг запланирован в размере 15 307 млн. манатов.