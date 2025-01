Главный символ Дубая отмечает юбилей

Знаменитый небоскреб Burj Khalifa празднует 15-летие со дня открытия. Этот архитектурный шедевр, достигающий высоты 828 метров, был торжественно представлен публике 4 января 2010 года. Небоскреб стал не просто самым высоким зданием планеты, но и настоящим символом Дубая, притягивающим миллионы посетителей из разных уголков мира, сообщает russianemirates.com.

Уникальное сооружение предлагает гостям захватывающие виды с нескольких обзорных точек. На 124 и 125 этажах расположена двухъярусная площадка At the Top, а на 148 этаже, на высоте 555 метров, находится одна из самых высоких смотровых платформ в мире. Особая гордость небоскреба – The Lounge, занимающий этажи 152-154 и признанный самым высокорасположенным лаунж-пространством на планете.

В честь юбилейной даты фасад башни, ставшей олицетворением технологического прогресса и смелых устремлений Дубая, украсило новое световое представление.