В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым послом Республики Беларусь

Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным, который вручил копии своих верительных грамот.

Как сообщает МИД Туркменистана, поздравив посла с назначением на ответственный пост Р. Мередов, выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

Стороны обсудили перспективы наращивания двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Беларусь развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Стороны также выразили готовность продолжить практику взаимной поддержки инициатив в рамках ООН, отмечает источник.