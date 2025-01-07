В Китае воссоздали ледяную копию туркменского Дворца бракосочетаний

На 26-м фестивале «Большой мир льда и снега» в китайском Харбине представили точную ледяную копию ашхабадского Дворца бракосочетаний «Bagt köşgi». Мастера детально воспроизвели все элементы здания, включая изящные узоры на фасаде и характерный куб с восьмигранными сторонами.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», ледяная скульптура дворца стала частью масштабной экспозиции, посвященной достопримечательностям 42 стран-участниц Олимпийского совета Азии. Особое внимание к азиатской тематике связано с предстоящими в феврале IX зимними Азиатскими играми, которые пройдут в Харбине.

В этом году фестиваль установил исторический рекорд, став крупнейшим снежным городком в мире. Его площадь достигла 1 миллиона квадратных метров, что существенно превышает показатели прошлых лет. На создание парка было использовано 300 тысяч кубометров льда и снега.

Центральным элементом парка стала главная башня с эмблемой Олимпийского совета Азии, украшенная символическими изображениями дракона и орла, представляющими единство Восточной, Западной и Центральной Азии. В секции «Центральная Азия» также представлены ледяные копии площади Ала-Тоо из Кыргызстана и Худжандского музея из Таджикистана.