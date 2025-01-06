Samsung анонсировала начало продаж Galaxy A16 5G

В США с 9 января 2025 года поступит в продажу новый Samsung Galaxy A16 5G. Новый бюджетный смартфон станет доступен по цене $199 и предложит бонусы для американских покупателей.

Новинка станет одним из самых доступных 5G-смартфонов на рынке.

Galaxy A16 5G оснащен 6,17-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит. Смартфон работает на процессоре Exynos 1330, который отличается от MediaTek Dimensity 6300, используемого в версии для Нигерии. Устройство поставляется с Android 14, Samsung гарантирует 6 обновлений ОС и 6 лет безопасности.

Основная камера включает три модуля: 50 Мп, 5 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп. Среди других характеристик — батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, защита IP54, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. В смартфоне отсутствует аудиоразъем, как и в предыдущей модели Galaxy A15 5G.

Покупатели в США получат доступ к сервису Samsung TV Plus, а также двухмесячную подписку на YouTube Premium и трехмесячную — на Peacock. Galaxy A16 5G будет доступен в цветах Blue Black и Light Gray.

При покупке смартфона Samsung также предлагает скидку 50% на новый фитнес-трекер Galaxy Fit 3.