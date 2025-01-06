Apple выплатит пользователям $95 млн за то, что Siri подслушивала их разговор

Компания Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей Siri. Владельцы устройств, участвовавшие в коллективном иске, заявили, что голосовой помощник записывал их частные разговоры после случайной активации и передавал данные третьим сторонам, включая рекламодателей, сообщает Reuters.

Истцы рассказали, что начали получать таргетированную рекламу после обсуждения тем, которые они считали приватными.

Иск охватывает период с 17 сентября 2014 года до 31 декабря 2024 года, когда в голосовой помощник была внедрена функция «Привет, Siri».

Согласно документам суда, пользователи могут получить до $20 за каждое устройство с Siri, которым они пользовались.

Apple отвергает обвинения, но согласилась на выплату, чтобы избежать дальнейших судебных тяжб. Ожидается, что из выделенного фонда урегулирования юристы истцов запросят до $28,5 млн в качестве гонораров и $1,1 млн на покрытие расходов. Примечательно, что $95 млн составляют всего девять часов прибыли Apple.

Отмечается, что аналогичное дело против голосового помощника Google находится на рассмотрении суда, причём истцов в обоих процессах представляют одни и те же юридические фирмы.

Юристы сторон пока не комментируют ситуацию. Тем временем эксперты считают, что данное дело может стать важным прецедентом в вопросах конфиденциальности данных, собранных голосовыми помощниками.