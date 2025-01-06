Туркменский сельскохозяйственный вуз вступил в Альянс университетов Шелкового пути

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова вошел в состав Альянса университетов Шелкового пути (University Alliance of the Silk Road). Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Присоединение туркменского вуза к числу участников Альянса имеет важное значение для налаживания и развития международных связей, укрепления дружеских отношений, научно-образовательного и культурного сотрудничества с ведущими университетами стран-членов, а также изучения и внедрения передового опыта зарубежных партнеров.

Альянс университетов Шелкового пути – это неправительственная некоммерческая организация, нацеленная на развитие международного сотрудничества в области высшего образования.

Создан он в 2015 году в рамках внешнеполитической инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь» и объединяет около 170 вузов.

Как глобальная и эффективная образовательная платформа Альянс способствует региональной открытости и широкому взаимодействию между университетами из стран и регионов.