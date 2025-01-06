Один из семи: Редкий гиперкар Koenigsegg Agera X продают на аукционе за $2,4 млн

4 февраля 2025 года аукционный дом RM Sotheby’s выставит на продажу редкий гиперкар Koenigsegg Agera X. Этот автомобиль является одним из семи выпущенных экземпляров и был выпущен в 2011 году специально для одного немецкого коллекционера.

Ожидается, что итоговая стоимость лота составит $2,4 миллиона.

Agera была представлена в 2010 году и оснащена пятилитровым двигателем V8 мощностью 950 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатая с двойным сцеплением.

Версия «X», которая появится на аукционе, выделяется двухъярусным задним спойлером, разработанным в стиле болидов «Формулы-1», и кузовом из углеродного волокна с уникальным сатиновым покрытием. Это первый автомобиль Koenigsegg с подобной отделкой.

Салон гиперкара также имеет свою историю: первоначально он был выполнен в белой коже, но в 2020 году был перешит черной кожей и алькантарой с красной строчкой. В дизайне сидений отражены цвета шведского флага — дань уважения происхождению марки.

Несмотря на пробег более 20 000 километров, Agera X сохранился в отличном состоянии. Владелец недавно провел техобслуживание в официальном центре Koenigsegg в Мюнхене, что подтверждает готовность автомобиля к эксплуатации. Установленная оценка в $2,4 миллиона согласуется с ценами на другие модели Koenigsegg, выставленные на аукционах в последние годы.