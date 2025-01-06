Мадридский «Реал» первым преодолел отметку в 5000 очков в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории Ла Лиги, преодолевшим отметку в 5000 набранных очков. Этот рубеж был пройден в пятницу, после того как «сливочные» обыграли «Валенсию» со счетом 2:1. Благодаря этой победе общий счёт очков в чемпионате Испании достиг 5002, сообщили на сайте клуба.

Путь к этому достижению был долгим. «Реалу» потребовалось 94 сезона, 1833 победы и 6526 забитых голов.

Ближайший преследователь «Реала», «Барселона», отстает с отрывом, имея в активе за всю историю Ла Лиги 4887 очков.

Отметим, что в игре против «Валенсии» подопечным Карло Анчелотти удалось совершить камбэк. «Реал» уступал в счёте большую часть матча, а на 78-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Винисиуса Жуниора. Однако, голы Луки Модрича и Джуда Беллингема в концовке принесли команде победу.