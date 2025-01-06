В Туркменистане наградили 90 лауреатов детской премии имени Гулбаба Акыева

В Ашхабаде, в Торгово-промышленной палате 4 января состоялось чествование лауреатов специальной детской премии имени Гулбаба Акыева, организованной Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и Министерством образования страны.

В этом году обладателями премии стали 90 наиболее достойных ребят и два детских творческих коллектива, сообщает ТДХ.

Ежегодно в конкурсе на соискание премии имени Гулбаба принимают участие школьники в возрасте до 18 лет из всех регионов страны. Ими являются молодые таланты – победители предметных олимпиад, интеллектуальных смотров, творческих конкурсов и спортивных состязаний.

По правилам конкурса сначала проводятся этапы на уровне этрапов и велаятов, победители которых участвуют в государственном туре.

Перед началом церемонии награждения был продемонстрирован видеоролик, в котором представлено творчество талантливого мальчика Гулбаба, который с трёх лет виртуозно играл на дутаре и пел песни собственного сочинения, оставив неизгладимый след в туркменской музыке.

В торжественной обстановке, под всеобщие аплодисменты объявили имена талантливых ребят, заслуженно удостоенных звания победителей. Им были вручены ценные призы и дипломы лауреатов конкурса.

Участники этого зрелищного творческого марафона также стали обладателями памятных подарков, которые призваны служить ребятам своеобразным стимулом для участия в дальнейших конкурсных состязаниях, достижения заветной цели в своём творчестве и желанной победы.

В честь лауреатов лучшие творческие номера представили маленькие артисты, учащиеся средних школ и воспитанники дошкольных учреждений, отмечает источник.