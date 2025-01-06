«Барселоне» отказали в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что «Барселона» не сможет заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/2025 из-за регламентных ограничений. Комитет по мониторингу координационного соглашения между RFEF и Ла Лигой отклонил запрос клуба на регистрацию игроков.

«Комитет по мониторингу принял решение не выдавать предварительное одобрение или окончательную лицензию, запрошенную футбольным клубом «Барселона», для игроков Дани Ольмо и Пау Виктора в соответствии с буквальным толкованием статей 130.2 и 141.5 общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, в течение того же сезона получить лицензию в том же клубе, с которым он уже был связан», – говорится заявлении RFEF.

По данным Ла Лиги, одной из причин отказа стали финансовые ограничения. Правило турнира требует, чтобы стоимость нового состава укладывалась в установленные лимиты. В случае с Ольмо и Виктором, «Барселона», по мнению Ла Лиги, превысила этот лимит.

Сообщается, что в контракте Ольмо предусмотрен пункт, позволяющий ему уйти бесплатно, если клуб не зарегистрирует его на вторую часть сезона.

При этом «Барселона» вернулась к правилу «1 к 1», позволяющему тратить на состав средства, сэкономленные на уходе игроков (под «сэкономленными» подразумеваются зарплаты ушедших игроков и доходы от их трансферов). Это стало возможным благодаря соглашению о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». В результате сделки клуб получил €28 млн от одного из инвесторов.