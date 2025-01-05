4 января Земля максимально приблизится к Солнцу

Как сообщают специалисты Московского планетария, 4 января наша планета достигнет перигелия – точки максимального сближения с Солнцем, благодаря чему земляне смогут наблюдать солнечный диск в его наибольшем видимом размере за весь 2025 год, пишет Life.ru.

2025 год будет богат на астрономические события. Ожидается четыре затмения: два лунных (14 марта и 7 сентября) и два солнечных (29 марта и 21 сентября).

Особого внимания заслуживают два полнолуния – 5 ноября и 5 декабря. Они совпадут с прохождением Луной перигея с небольшой разницей во времени.

Начало года также порадует любителей астрономии: 13 января ожидается появление кометы, которую можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако существует риск, что комета, состоящая преимущественно изо льда, может не выдержать близкого контакта с Солнцем.