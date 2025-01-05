15 судей из Туркменистана вошли в список арбитров ФИФА на 2025 год
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список судей для обслуживания международных матчей в 2025 году. По сравнению с предыдущим годом число арбитров Туркменистана было увеличено с 13 до 15 человек, сообщает ФФТ.
В список международных арбитров из Туркменистана включены 4 рефери ФИФА, 6 ассистентов рефери ФИФА, 2 рефери ФИФА по футзалу и один рефери ФИФА по пляжному футболу.
Впервые в список ФИФА вошли две женщины-арбитры из Туркменистана – Кристина Берсенева (ассистент рефери ФИФА) и Мерджен Бахшыева (рефери ФИФА по футзалу).
Рефери ФИФА:
Ресул Маммедов (Ашхабад)
Эзиз Аннамурадов (Балканабад)
Бердымаммед Атдыев (Теджен)
Арслан Гошшанов (Теджен)
Ассистенты рефери ФИФА:
Кристина Берсенева (Ашхабад)
Мерген Аллабердыев (Ашхабад)
Акмурад Гурбанов (Ашхабад)
Ахмед Бегназаров (Мары)
Ыхлас Курамбаев (Дашогуз)
Палван Палванов (Дашогуз)
Кудратбек Сапаев (Дашогуз)
Рефери ФИФА по футзалу:
Тимур Рамазанов (Ашхабад)
Мекан Тойлыев (Ашхабад)
Мерджен Бахшыева (Мары)
Рефери ФИФА по пляжному футболу:
Тимур Кульмурадов (Ашхабад)