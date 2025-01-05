15 судей из Туркменистана вошли в список арбитров ФИФА на 2025 год

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список судей для обслуживания международных матчей в 2025 году. По сравнению с предыдущим годом число арбитров Туркменистана было увеличено с 13 до 15 человек, сообщает ФФТ.

В список международных арбитров из Туркменистана включены 4 рефери ФИФА, 6 ассистентов рефери ФИФА, 2 рефери ФИФА по футзалу и один рефери ФИФА по пляжному футболу.

Впервые в список ФИФА вошли две женщины-арбитры из Туркменистана – Кристина Берсенева (ассистент рефери ФИФА) и Мерджен Бахшыева (рефери ФИФА по футзалу).

Рефери ФИФА:

Ресул Маммедов (Ашхабад)

Эзиз Аннамурадов (Балканабад)

Бердымаммед Атдыев (Теджен)

Арслан Гошшанов (Теджен)

Ассистенты рефери ФИФА:

Кристина Берсенева (Ашхабад)

Мерген Аллабердыев (Ашхабад)

Акмурад Гурбанов (Ашхабад)

Ахмед Бегназаров (Мары)

Ыхлас Курамбаев (Дашогуз)

Палван Палванов (Дашогуз)

Кудратбек Сапаев (Дашогуз)

Рефери ФИФА по футзалу:

Тимур Рамазанов (Ашхабад)

Мекан Тойлыев (Ашхабад)

Мерджен Бахшыева (Мары)

Рефери ФИФА по пляжному футболу:

Тимур Кульмурадов (Ашхабад)