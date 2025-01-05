Туркменистан принял пятилетний план по борьбе с торговлей людьми

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил новый Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2025–2029 годы. План был представлен министром иностранных дел Рашидом Мередовым на заседании правительства, сообщает TDH.

Документ состоит из пяти разделов и предусматривает комплекс целевых мер по борьбе с торговлей людьми. В плане четко определены сроки выполнения мероприятий, установлены индикаторы эффективности и назначены ответственные государственные органы. Особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества в данной сфере.

Важным шагом в усилении борьбы с торговлей людьми стало создание в 2024 году Межведомственной комиссии, при участии которой и был разработан новый план. Документ подготовлен в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Принятие нового плана продолжает последовательную политику Туркменистана в этой области. Ранее в стране уже были успешно реализованы аналогичные национальные планы на периоды 2016-2018 и 2020-2022 годов. По словам Президента Сердара Бердымухамедова, борьба с торговлей людьми остается одной из важнейших глобальных проблем, требующей скоординированного взаимодействия с мировым сообществом.