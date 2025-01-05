«Реал» в меньшинстве одержал волевую победу над «Валенсией»

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Валенсией» со счетом 2:1 в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья».

На 27-й минуте «Валенсия» вышла вперед благодаря голу Уго Дуро. Однако «Реал» сумел переломить ход игры, отличились Лука Модрич на 85-й минуте и Джуд Беллингем на 90+6-й минуте.

На 55-й минуте Беллингем не реализовал пенальти, гол Килиана Мбаппе на 60-й минуте был отменен из-за офсайда, а Винисиус получил красную карточку за толчок вратаря «Валенсии» на 77-й минуте.

Эта победа позволила «Реалу» набрать 43 очка и подняться на первое место в таблице Примеры. «Атлетико» с 41 очком занимает второе место, имея матч в запасе. «Валенсия» с 12 очками находится на предпоследней, 19-й позиции, продлив свою безвыигрышную серию до шести матчей.