Новая книга Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира» вышла в свет на трех языках

В свет вышла новая книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Издание выполнено на высоком полиграфическом уровне, представлено отдельными книгами на трёх языках – туркменском, русском и английском и богато иллюстрировано.

3 января в Ашхабаде, в Центре общественных организаций состоялась презентация книги, которая была организована Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлисом и общественными организациями, сообщает ТДХ.

Выступавшие отмечали, что новая книга адресована широкой читательской аудитории и ценителям богатого литературного наследия Махтумкули.

В произведении освещены литературное наследие выдающегося поэта и мыслителя, его огромный вклад в мировую культуру, прошедшие мероприятия по случаю юбилея поэта, а также достигнутые Туркменистаном высокие рубежи и успехи.

Книга состоит из 8 разделов: «Ключ к познанию Махтумкули»; «Школа Махтумкули Фраги и туркменские махтумкуливеды»; «Кладезь разума»; «Поэт мира»; «Поэт времён и цивилизаций»; «Оставайся в памяти народной»; «Принятые документы, поздравления и выступления, связанные с 300-летием со дня рождения Махтумкули Фраги»; «На пути к творцу и истине».

В книге особо отмечены талантливые учёные, профессора, писатели, зарубежные специалисты, внёсшие вклад в изучение жизни и литературного наследия великого поэта, и дана высокая оценка их деятельности. Здесь опубликованы списки награждённых юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» и памятными знаками.

В ходе презентации были зачитаны отрывки из нового произведения.