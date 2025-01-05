«Милан» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Милан» со счетом 2:1 обыграл «Ювентус» в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

В составе победителей на 71-й минуте отличился Кристиан Пулишич с пенальти, еще один мяч в свои ворота забил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти (76-я минута). В составе туринской команды отличился Кенан Йылдыз (21).

Теперь «Милан» встретится в финале с «Интером», который ранее победил «Аталанту» со счетом 2:0. Финальный матч за титул пройдет 6 января.

Суперкубок Италии во второй раз проводится по системе плей-офф с участием четырех команд: победителя и вице-чемпиона Италии, а также триумфатора и финалиста кубка страны.