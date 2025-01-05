МИД КНР: Харбин приглашает гостей на зимние Азиатские игры-2025

Китай открывает двери для иностранных гостей, приглашая их посетить Харбин — знаменитую «столицу льда» — во время проведения зимних Азиатских игр 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине.

По словам дипломата, предстоящие Игры станут крупнейшим международным спортивным событием в Китае после зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Харбин, известный как центр ледово-снежного туризма страны, уже начал подготовку к масштабному мероприятию, сделав будущие Азиатские игры главной темой текущего зимнего туристического сезона.

«Это прекрасная возможность для гостей со всего мира не только увидеть выступления спортсменов, но и насладиться уникальной атмосферой зимнего Харбина, а также углубить культурный обмен между народами», — подчеркнула Мао Нин.

Источник: Агентство Синьхуа