Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Президента Туркменистана с Новым годом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова послание с новогодними поздравлениями.

«Сложившаяся дружеская атмосфера и открытый, доверительный диалог помогают нам достигать высоких результатов в обеспечении благополучия наших граждан», — говорится в послании.

Губернатор выразил убеждённость в том, что в новом году Санкт-Петербург и Туркменистан смогут укрепить плодотворное сотрудничество, реализовать новые идеи и проекты.

В заключении А.Беглов пожелал Президенту Туркменистана крепкого здоровья, оптимизма, исполнения всех замыслов и дальнейших профессиональных успехов, сообщает ТДХ.