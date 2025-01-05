В Туркменистане опубликован производственный календарь на 2025 год

В Туркменистане вышел производственный календарь на 2025 год, опубликованный на сайте Министерства труда и социальной защиты Туркменистана.

Согласно календарю, в 2025 году в Туркменистане будет 12 нерабочих дней, выпадающих на праздничные и памятные даты:

1 января – Новый год;

8 марта – Международный женский день;

21-22 марта – Национальный праздник весны;

30 марта Ораза байрамы;

18 мая ­– День Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана;

6-7-8 июня — Курбан байрамы;

27 сентября – День независимости Туркменистана;

6 октября – День поминовения;

12 декабря – Международный день нейтралитета.

В эти дни работа на предприятиях, в организациях и учреждениях не производится. Рабочее время накануне этих дней сокращается на 1 час в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса Туркменистана.

Подробно ознакомиться с нормами рабочего времени согласно Трудовому кодексу Туркменистана вы можете здесь.