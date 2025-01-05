Белград становится первым крупным городом Европы с бесплатным общественным транспортом

С 1 января 2025 года поездки на общественном транспорте по столице Сербии стали абсолютно бесплатными. Белград стал первым крупным европейским городом, который ввел такую практику, сообщает «Российская Газета».

Инициатива была официально утверждена мэром города Александром Шапичем, который подчеркнул уникальность проекта: среди европейских городов с населением более полумиллиона человек Белград станет единственным, предоставляющим бесплатный доступ к общественному транспорту. В дополнение к этому, городские власти анонсировали масштабную программу модернизации транспортного парка, которая должна завершиться в течение следующих трех лет.

Главными целями этого решения являются борьба с дорожными заторами и улучшение экологической ситуации в городе. Администрация Белграда рассчитывает, что отмена платы за проезд побудит горожан чаще использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей, особенно при поездках в центральную часть города.