Совокупное богатство 500 миллиардеров превысило 10 триллионов долларов

Bloomberg опубликовало новые данные о финансовом состоянии мировых миллиардеров. Согласно отчету, суммарный капитал 500 богатейших людей планеты преодолел рубеж в 10 триллионов долларов, сообщает daily.afisha.ru.

Лидерство в рейтинге удерживает предприниматель Илон Маск, создатель Tesla и SpaceX. В число ведущих финансовых титанов также входят Марк Цукерберг и руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг.

Основным драйвером роста благосостояния стал стремительный подъем котировок технологического сектора. Восемь крупнейших представителей технологической индустрии значительно увеличили свой капитал за прошедший период.

Существенное влияние на финансовые показатели оказали и политические события в США. Результаты президентских выборов способствовали заметному росту состояний бизнес-элиты. Параллельно наблюдался исторический скачок стоимости криптовалют, что положительно отразилось на благосостоянии инвесторов в цифровые активы, включая представителей криптовалютной индустрии.