Пушкинский театр в Ашхабаде приглашает на январские спектакли
Государственный русский драматический театр им.А.С.Пушкина приглашает ашхабадцев и гостей столицы посетить театральные постановки в январе.
Обращаем внимание, что в репертуаре театра — новогодние представления для детей и концерт «С Новым годом!» — для взрослой публики.
- Пят.03.01. Концерт «С новым годом!» 19:00
- Суб.04.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00, 15:30
- Суб.04.01. И.Султанов «Семейная тайна» 19:00
- Вск.05.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00, 15:30
- Вск.05.01. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине» 19:00
- Вт.07.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00
- Ср.08.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00
- Чет.09.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00
- Пят.10.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00, 14:00
- Пят.10.01. А.Цагарели «Ханума» 19:00
- Суб.11.01. Новогоднее представление «Проделки Бабы Яги» 12:00, 14:00
- Суб.11.01. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов «Струны души» 19:00
- Вск.12.01. Новогоднее представление «Гринч, похититель Нового года» 11:00, 13:00
- Вск.12.01. Концерт «С новым годом!» 19:00
- Пн. 13.01. Новогоднее представление «Гринч, похититель Нового года» 12:00, 14:00
- Пн. 13.01. Концерт «С новым годом!» 19:00
- Пят.17.01. А. Курейчик «Исполнитель желаний» 19:00
- Суб.18.01. Т.Габбе «Золушка» 12:00, 14:00
- Суб.18.01. Премьера А.П.Чехов «Чеховские водевили» 19:00
- Вск.19.01. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 11:00, 13:00
- Вск.19.01. Театрализованное представление Жан Жене «Мадам» 19:00
- Пят.24.01. У.Гаджибеков «Аршин мал алан» 19:00
- Суб.25.01. С.Астраханцев «Красная шапочка» 12:00
- Суб.25.01. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00
- Вск.26.01. К.Чуковский «Доктор Айболит» 11:00, 13:00
- Вск.26.01. Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» 19:00
- Чет.30.01. Концерт «Дружба народов» 19:00
- Пят.31.01. Театрализованное представление Жан Жене «Мадам» 19:00.