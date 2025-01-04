Пушкинский театр в Ашхабаде приглашает на январские спектакли

Государственный русский драматический театр им.А.С.Пушкина приглашает ашхабадцев и гостей столицы посетить театральные постановки в январе.

Обращаем внимание, что в репертуаре театра — новогодние представления для детей и концерт «С Новым годом!» — для взрослой публики.