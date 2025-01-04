Патриарх Кирилл поздравил Президента Туркменистана с Новым годом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в новогоднем поздравлении пожелал Президенту Туркменистана успехов в трудах, сообщает TDH.

Глава РПЦ отметил, что прошедший год был отмечен многими событиями и достижениями человечества в различных сферах.

Патриарх Кирилл также выразил надежду, что развитие диалога и плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви с государственными и общественными институтами будет и впредь способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современного общества. Он подчеркнул важность преодоления цивилизационных противоречий и поиска путей к миру и справедливости.

«Желаю Вам доброго здравия, помощи Всемилостивого Творца и успехов в трудах», – написал Патриарх.