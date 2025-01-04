На торгах ГТСБТ заключены сделки на сумму более $800 тысяч

В четверг, 2 января, на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана были заключены новые экспортные и внутренние сделки. Предприниматели из Афганистана приобрели у Государственного концерна «Туркменнебит» партию сжиженного газа для экспорта.

На внутреннем рынке местные предприниматели закупили базовое масло марки «SN-600» у ГК «Туркменнебит», а также хлопчатобумажную пряжу у Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

Общая сумма четырех заключенных сделок составила 802 750 долларов США и 7 165 000 манат.