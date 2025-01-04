Китай открыл крупнейшую в мире ГАЭС «Фэннин»

В северной части Китая начала работу новая гидроаккумулирующая электростанция. Объект, получивший название «Фэннин», построили в провинции Хэбэй в городе Чэндэ. По данным электросетевой компании КНР, станция стала самой мощной ГАЭС в мире пишет «МИР 24».

Мощность электростанции достигает 3,6 млн киловатт, а годовая выработка электроэнергии может составить 6,61 млрд киловатт-часов. По расчетам специалистов, работа «Фэннин» позволит ежегодно экономить более 480 тысяч тонн угольного топлива и уменьшить выбросы CO2 на 1,2 млн тонн. Запуск станции – важный шаг в реализации государственной стратегии Китая по повышению энергоэффективности и защите окружающей среды.