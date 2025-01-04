В Туркменистане издан второй выпуск международного научного сборника «Следы веков»

В Туркменистане вышел в свет второй выпуск международного научного сборника «Следы веков».

Сборник издаётся на туркменском, английском и русском языках Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

Как сообщает ТДХ, издание продолжает знакомить читателей с материалами изучения историко-культурного наследия туркменского народа.

На страницах сборника представлены отчёты об археологических раскопках на территории страны, уникальных экспонатах в коллекции Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана и многом другом.

Выпуск открывает статья, посвящённая десятому ежегодному совещанию Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, прошедшему в Ашхабаде в рамках мероприятий по случаю объявления Международной организацией тюркской культуры города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В материале «Охрана памятников истории и культуры Туркменистана (история и современность)» подчёркивается значимость множества археологических и архитектурных памятников, имеющихся на территории страны, важность их изучения и сохранения.

Научные статьи выпуска размещены в таких разделах, как «История», «Археология», «Реставрация», «Нумизматика», «История искусства», «Архитектурное наследие», «Персоналии».