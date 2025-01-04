В Туркменистане вышла новая коллекция текстильных изделий с символом 2025 года

Новая коллекция новогодних текстильных изделий представлена в столичном Центре маркетинга «Алтын Асыр».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», среди них можно увидеть большое поступление махровых полотенец с праздничными мотивами и символом 2025 года – Зеленой змеёй.

Внимание привлекают также детские пижамы с нагрудным изображением милашки-змеи.

В Центре представлен широкий ассортимент продукции для подарков и повседневного использования.

Среди праздничных наборов – комплекты постельного белья, полотенца, тапочки и многое другое, оформленное с символикой наступающего года.

Ассортимент торговых стеллажей богат новинками от известных отечественных брендов, таких как «Gala», «Ýeniş», «Bedew», «ADT» и других.