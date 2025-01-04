В Марокко впервые за 50 лет выпал снег

Уникальное природное явление наблюдается в Марокко. Впервые за последние полвека в стране выпал снег, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Maghreb Arabe Press.

Согласно данным Национального метеорологического центра Марокко, аномальное для пустынного климата явление вызвано масштабным вторжением холодных воздушных масс из Северной Европы. В результате в восьми провинциях южной и юго-восточной части страны, включая Азилаль, Бени-Меллаль, Ифране и другие регионы, образовался снежный покров высотой до 40 сантиметров.

В горных районах страны зафиксированы отрицательные температуры до минус пяти градусов Цельсия. Необычное природное явление привлекло множество местных жителей в горнолыжный курорт Укаймден, находящийся недалеко от Марракеша, где марокканцы получили возможность заняться зимними видами спорта.