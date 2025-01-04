Арсен Шахунц назвал концерт в Ашхабаде одним из самых значимых дней в своей жизни

Популярный певец Арсен Шахунц, выступивший 27 декабря с сольным концертом в Ашхабаде, поделился в социальных сетях эмоциональным постом, назвав этот день «одним из самых ярких, значимых и счастливых» в своей жизни. Концерт состоялся на сцене Спортивного комплекса зимних видов спорта туркменской столицы.

В ходе выступления артист особо подчеркнул свою тесную связь с Туркменистаном. «Я, как армянин, рожденный в Туркменистане, имею две родины – историческую, откуда мои предки, и фактическую, где я родился – это город Мары, Туркменистан», – обратился певец к зрителям. Шахунц также отметил, что для него главное – «быть нормальным человеком, чтобы за меня не туркменам, ни армянам, и вообще никому не было стыдно».

Выражая благодарность за возможность выступить в «беломраморной столице», исполнитель поблагодарил руководство Туркменистана за оказанную честь провести сольный концерт в Ашхабаде.

Музыкальный путь Арсена Шахунца начался с обучения игре на аккордеоне в музыкальной школе. Прежде чем начать сольную карьеру в 2000 году, он десять лет выступал как клавишник в различных музыкальных коллективах. За годы творческой деятельности артист создал множество популярных композиций, среди которых особую известность получили песни «Голубка», «Девочка, Стоп!», «Гудбай, до свидания» и другие.