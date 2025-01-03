Что покажут в киноцентре «Ашхабад» с 3 по 5 января
Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить показы фильмов и мультфильмов в столичном киноцентре «Ашхабад».
Предлагаем ознакомиться с расписанием киносеансов с 3 до 5 января.
Расписание на 3 января:
- Комедия «Семейный переполох», начало в 15:00
- Боевик «Непробиваемые», начало в 17:00
- Комедия «Мой пингвин», начало в 19:00
Расписание на 4 января:
- Мультфильм «Завороженные», начало в 13:00
- Комедия «Водитель олигарх», начало в 15:00
- Боевик «Гонка по улицам Парижа», начало в 17:00
- Мюзикл-биография «Руки вверх!» начало в 19:00.
Расписание на 5 января:
- Мультфильм «Большое путешествие вокруг света», начало в 11:00
- Мультфильм «Трансформеры. Начало», начало в 13:00
- Боевик, комедия «Операция панда», начало в 15:00
- Фэнтези «Веном 3. Последний танец», начало в 17:00
- Драма, боевик «Влюбиться в воздухе», начало в 19:00
Стоимость одного билета на киносеанс – 15 манат, детям младше 5 лет – 5 манат.
Телефоны для справок: (+99312) 93 44 80, 93 44 83.