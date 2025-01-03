Что покажут в киноцентре «Ашхабад» с 3 по 5 января

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить показы фильмов и мультфильмов в столичном киноцентре «Ашхабад».

Предлагаем ознакомиться с расписанием киносеансов с 3 до 5 января.

Расписание на 3 января :

Комедия «Семейный переполох», начало в 15:00

Боевик «Непробиваемые», начало в 17:00

Комедия «Мой пингвин», начало в 19:00

Расписание на 4 января:

Мультфильм «Завороженные», начало в 13:00

Комедия «Водитель олигарх», начало в 15:00

Боевик «Гонка по улицам Парижа», начало в 17:00

Мюзикл-биография «Руки вверх!» начало в 19:00.

Расписание на 5 января :

Мультфильм «Большое путешествие вокруг света», начало в 11:00

Мультфильм «Трансформеры. Начало», начало в 13:00

Боевик, комедия «Операция панда», начало в 15:00

Фэнтези «Веном 3. Последний танец», начало в 17:00

Драма, боевик «Влюбиться в воздухе», начало в 19:00

Стоимость одного билета на киносеанс – 15 манат, детям младше 5 лет – 5 манат.

Телефоны для справок: (+99312) 93 44 80, 93 44 83.