«Туркменфильм» подготовил к Новому году два новых фильма

К Новому году Объединение «Туркменфильм» имени Огуз Хана подготовило два художественных фильма.

Эти фильмы, вобравшие в себя трогательные жизненные истории и забавные события, стали прекрасным подарком туркменистанцам в Новый год, сообщает газета «Туркменистан».

Один из новых фильмов — «Я влюблен» режиссера Рустема Мамедова. События фильма происходят в Ашхабаде и Национальной туристической зоне «Аваза». В фильме поднимаются темы молодости и любви. Сюжет украшают юмор и музыка.

В фильме можно увидеть народных артистов Туркменистана Парахата Амандурдыева, Зулейху Какаеву, известных звезд эстрады Эльдара Ахмедова, Рустема Халлыева. В ролях: Ходжадурды Егендурдыев, Гельди Мыратназаров, Рахат Байрамов, Атажан Бекиев.

Второй короткометражный фильм под названием «Что такое счастье?» снят режиссером Гуванчем Назаровым. Главный герой картины молодой человек по имени Шахир занимается художественным творчеством. События фильма вращаются вокруг того, как Шахир в студенческие годы влюбляется в свою однокурсницу Сельби, но не может признаться в своих чувствах из-за застенчивости.