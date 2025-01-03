Прогноз магнитных бурь на январь 2025 года

Метеорологи опубликовали прогноз геомагнитной обстановки на январь 2025 года. По их оценкам, первая интенсивная магнитная буря уровня G4 ожидается уже в начале месяца — 5 января, с продолжением геомагнитных возмущений на следующий день, сообщает belarus.kp.ru.

Ученые прогнозируют несколько мощных геомагнитных всплесков 10, 16 и 19 января, которые могут достигнуть уровня G4. Менее интенсивные колебания магнитного поля Земли ожидаются 11-12 и 17-18 января. Завершится месяц серией магнитных бурь средней интенсивности (уровень G3), которые продлятся с 20 по 23 января.

Врачи рекомендуют людям, чувствительным к геомагнитным колебаниям, предпринять профилактические меры в эти периоды. В частности, следует ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и обеспечить полноценный отдых организму.