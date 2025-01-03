Президент Шри-Ланки запустил национальную программу «Чистая Шри-Ланка»

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о запуске национальной программы «Чистая Шри-Ланка», нацеленной на комплексное преобразование страны. О старте инициативы было объявлено в ходе торжественной церемонии, где присутствовали высокопоставленные лица и правительственные чиновники, сообщает Синьхуа.

В своем выступлении президент подчеркнул, что 2025 год станет поворотным моментом в формировании новой политической культуры страны. Программа «Чистая Шри-Ланка» направлена не только на улучшение экологической обстановки, но и на решение более глубоких проблем социальной сферы.

«Эта инициатива направлена на очищение и омоложение всех секторов общества», — заявил Диссанаяке, отметив критическую важность общественного участия в реализации программы.

Новая программа является одной из трех ключевых целей правительства, наряду с борьбой против бедности в сельских районах и развитием цифровой экономики. Особое внимание будет уделено борьбе с коррупцией, взяточничеством и нецелевым использованием государственных средств, которые, по словам президента, стали серьезными проблемами для страны.