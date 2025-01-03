Посол Иван Волынкин: «2024 год славен многими значимыми событиями для Туркменистана»

Посол России в Туркменистане Иван Волынкин в своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте Посольства, отметил, что прошедший год славен многими значимыми событиями для Туркменистана.

«С небывалым размахом была отпразднована 300-летняя годовщина со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Эта знаменательная дата широко отмечалась и за пределами Туркменистана, в том числе и в России. С успехом прошли торжественные мероприятия, посвящённые объявлению города Анау культурной столицей тюркского мира. В стране широко отмечалась первая годовщина открытия умного города Аркадага, вводились в строй новые современные заводы, сложнейшие объекты инфраструктуры, широкополосные магистрали между городами, живописные парки и грандиозные памятники», — говорится в поздравительном послании.

Подошедший к концу 2024 год стал особым для российско-туркменских отношений, в очередной раз доказавших свой стратегический уровень. Поступательно развивалось сотрудничество на всех направлениях, будь то экономическая кооперация, политический диалог или гуманитарные связи, отметил посол. Он также выразил уверенность, что 2025 год будет ярким и насыщенным, а одним из важнейших его событий станут торжества в честь 80-летия общей Победы в Великой Отечественной войне.

Пользуясь возможностью, Иван Волынкин пожелал Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и дальнейших достижений на благо туркменского народа.