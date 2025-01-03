В Туркменистане состоится комплексная олимпиада среди школьников

В Туркменистане будет проходить комплексная олимпиада среди школьников по случаю Международного дня образования.

Её организаторы — Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана совместно с Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 12 классов средних школ Ашхабада, Аркадага и всех велаятов страны.

Олимпиада будет проводиться по четырем предметам: история, математика, туркменский язык, английский язык.

Первый этап соревнования состоится 31 марта в следующих учебных заведениях:

В Институте международных отношений МИД Туркменистана — для учащихся из столицы, города Аркадаг и Ахалского велаята;

В Балканабатской нефтяной средней профессиональной школе – для школьников Балканского велаята;

В Туркменском сельскохозяйственном институте – для участников из Дашогузского велаята;

В Туркменском государственном педагогическом институте им.С.Сейди – для старшеклассников из Лебапского велаята;

В Государственном энергетическом институте Туркменистана – для учеников школ Марыйского велаята.

Успешно прошедшие первый этап будут приглашены к участию в финале, который состоится 14 апреля в онлайн-формате в виде тестирования.

Школьникам, желающим принять участие в олимпиаде, необходимо до 20 марта заполнить регистрационную форму и отправить в оргкомитет по электронной почте hgi.charetm@gmail.com.

Положение об олимпиаде и образец формы для регистрации размещены на сайте вуза-организатора. Подтверждение о регистрации будет отправлено на адрес электронной почты до 28 марта с указанием времени проведения конкурса.

Дополнительная информация доступна по телефону: +99364037176.