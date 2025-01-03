В Китае открыт самый длинный скоростной тоннель в мире

В Китае успешно завершено строительство тоннеля Тянь-Шань Шэнли, который стал самым длинным скоростным тоннелем в мире протяженностью 22 километра, сообщает агентство Xinhua.

Проект реализован в северо-западной части страны, в регионе Синьцзян, известном своими сложными климатическими условиями.

Строительство тоннеля заняло более семи лет. В процессе работ были применены передовые технологии для преодоления таких сложностей, как высокая сейсмическая активность и значительные температурные колебания в регионе.

Тоннель является частью высокоскоростной железнодорожной магистрали между городами Урумчи и Корла, что существенно улучшит транспортную доступность региона. Согласно данным South China Morning Post, особое внимание при строительстве уделялось экологическим аспектам – использовались специальные методы бурения и технологии энергосбережения.

Запуск пассажирского движения по новой линии запланирован на следующий год. Этот проект не только укрепляет позиции Китая как мирового лидера в реализации масштабных инфраструктурных проектов, но и создает новые возможности для экономического развития западных регионов страны.