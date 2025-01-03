Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 8 лет судебных разбирательств

После восьмилетней юридической битвы одна из самых громких семейных драм Голливуда подошла к концу. По информации издания People, Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец достигли окончательного соглашения о разводе и разделе имущества, пишет snob.ru.

История расставания знаменитой пары началась в сентябре 2016 года, когда Джоли подала заявление на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». За плечами у пары было 12 лет совместной жизни, включая два года официального брака. Поводом для разрыва послужил инцидент во время семейного путешествия, где, по утверждению актрисы, Питт проявил жестокость по отношению к ней и детям.

Процесс урегулирования затянулся на долгие годы из-за сложных переговоров по вопросам опеки над шестью детьми и раздела совместно нажитого имущества. Особенно острые споры вызвала судьба винодельни в Провансе. 30 декабря 2024 года стороны наконец пришли к взаимопониманию, подписав исчерпывающее соглашение. К этому моменту большинство детей пары, кроме 16-летних близнецов Вивьен и Нокса, уже достигли совершеннолетия.

По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, его клиентка, хотя и