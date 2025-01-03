Авиакомпания «Туркменистан» организует альтернативные маршруты для рейсов Москва – Бангкок

В связи с отменой рейса на участке Москва – Ашхабад авиакомпания «Туркменистан» организует альтернативные маршруты для пассажиров транзитных рейсов Москва – Бангкок, запланированных на 3 и 4 января 2025 года, сообщила пресс-служба генерального агента компании в России.

Отмечается, что пассажиры, вылетающие из Москвы 3 января, отправятся в 02.00 на рейсе Москва – Стамбул. Далее, в 07.20, они продолжат путь на регулярном рейсе авиакомпании «Туркменистан» по маршруту Стамбул – Ашхабад – Бангкок, прибывая в Бангкок согласно времени, указанному в билете.

Пассажиры, вылетающие из Москвы 4 января, также отправятся в 02.00 на рейсе Москва – Стамбул – Ашхабад. После стыковки в Ашхабаде они продолжат путь до Бангкока на регулярном рейсе авиакомпании «Туркменистан». На время ожидания в Ашхабаде пассажиры будут размещены в комфортабельном отеле аэропорта.

Авиакомпания просит пассажиров связаться с агентством, у которого был приобретен авиабилет, и подтвердить согласие на перелет по измененному графику.