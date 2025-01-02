Туркменский музыкальный телеканал Türkmen Owazy отмечает 16-летие

Телеканал Türkmen Owazy, созданный по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, празднует 16 лет с начала вещания. Постановление о его создании было подписано 17 декабря 2008 года с целью продвижения туркменского музыкального искусства и культуры на международной арене.

Вещание началось 1 января 2009 года через спутник Ямал-201. Телеканал специализируется на трансляции развлекательных и музыкальных программ на туркменском языке, представляя зрителям как народную музыку, так и современную туркменскую поп-культуру.